Водещите световни информационни агенции поставят акцент върху мащабните антиправителствени демонстрации в България, които разтърсиха страната снощи. Медиите отбелязват, че десетки хиляди граждани в София и други големи градове настояват за оставката на правителството, само три седмици преди държавата официално да приеме еврото като своя валута на 1 януари 2026 г.

„Ройтерс“ посочва, че хиляди българи са се събрали, за да изразят недоволството си срещу правителството на малцинството и неговата, според протестиращите, неспособност да се справи с ендемичната корупция в най-бедната страна членка на ЕС. Агенцията подчертава, че напрежението ескалира, докато България финализира подготовката си за влизане в еврозоната. Въпреки че правителството оттегли спорния Бюджет 2026 – първият разчетен в евро – протестната вълна не стихва. „Ройтерс“ припомня, че политическата криза продължава на фона на седем парламентарни избори за четири години, последните от които през октомври 2024 г.

„Франс прес“ (АФП) определя митингите като едни от безпрецедентните в последните години. Агенцията акцентира върху мобилизацията, призована от ПП–ДБ, и значителното участие на млади хора. Протестиращите за трети път в рамките на три седмици изпълниха площад „Независимост“, скандирайки „Оставка!“ и издигайки плакати „Достатъчно!“ и „Махайте се!“. АФП отбелязва, че дори представянето на нов проектобюджет не е успокоило напрежението.

Според АП и ДПА, в демонстрациите са участвали десетки хиляди в цялата страна, включително в Пловдив, Варна и Бургас. АП съобщава за над 100 000 участници, базирайки се на оценки от медии и кадри с дронове. Студенти от софийските университети са се включили масово. Агенцията подчертава мирния характер на протеста, въпреки че исканията вече се разширяват отвъд икономическите въпроси и настояват за оставка на центристко-дясното правителство на премиера Росен Желязков.

ТАСС акцентира върху персоналните искания на демонстрантите: освен оставка на кабинета, протестиращите настояват за отстраняване на Бойко Борисов и на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Агенцията цитира скандиранията от Триъгълника на властта:

„Няма да позволим да бъдем измамени, няма да позволим да бъдем ограбени“, „Циркът свърши! Време е за оставка и съд“, „Управлението на мафията в България свърши!“, „Мафията вън!“.

ДПА допълва, че кабинетът на малцинството се крепи на подкрепата на „ДПС – Ново начало“, чийто лидер е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

По време на протеста снощи върху сградата на Народното събрание бяха прожектирани с лазери надписите „Оставка“, „Мафията вън“ и „За честни избори“.

Утре парламентът ще гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, който встъпи в длъжност на 15 януари 2025 г. Опозицията мотивира вота с провала на икономическата политика на управляващите.