Водещи световни информационни агенции и издания отразяват подробно политическите сътресения в България, фокусирайки се върху оставката на правителството на Желязков и масовите протести от последната нощ. В своите материали те се позовават на информация от Българската телеграфна агенция (БТА).

- Реклама -

Влиятелният вестник „Ню Йорк таймс“ публикува материал, посветен на оттеглянето на българската изпълнителна власт, като изрично цитира БТА. Американското издание отбелязва, че министър-председателят е подал оставка след по-малко от една година управление, вслушвайки се в „гласа на народа“ след вълна от недоволство и демонстрации през последните седмици.

Като основна причина за политическия трус се посочва продължителната икономическа нестабилност в страната, която е описана като една от най-бедните в Европейския съюз. Подчертава се целта на България да се присъедини към еврозоната на 1 януари. „Ню Йорк таймс“ коментира, че напрежението срещу кабинета на малцинството е ескалирало заради предложения бюджет за следващата година. Той е предвиждал увеличаване на данъчната и социалноосигурителната тежест с цел покриване на нарасналите държавни разходи.

Изданието акцентира, че това е трябвало да бъде първият бюджет на страната в евро. В тази връзка се цитира управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, чието изказване е разпространено от БТА. Според него стратегическата ориентация на държавата към единната европейска валута остава непроменена въпреки настоящите сътресения.

Германската агенция ДПА също базира информацията си на БТА, публикувайки ключовото изявление на Желязков при подаването на оставката, че „властта произтича от гласа на народа“. Агенцията припомня, че само ден по-рано премиерът е дал заявка за оставане на власт с думите, че „не е време да напуска кораба“.

Преди развръзката с оставката, новинарската агенция Ройтерс също проследи масовите протести, използвайки данни на БТА. В техния репортаж присъства цитат на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, който заявява, че правителството няма да се оттегли преди влизането на страната в еврозоната в началото на следващата година.

Агенция Асошиейтед прес илюстрира своите материали от София със снимки, осигурени от фоторепортерите на БТА.