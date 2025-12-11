НА ЖИВО
          Тъкър Карлсън: Русия ще е прекрасен съюзник на САЩ

          Тъкър Карлсън
          Тъкър Карлсън
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия би била прекрасен съюзник за САЩ, заяви американският журналист Тъкър Карлсън в своя YouTube канал.

          „От гледна точка на САЩ, най-очевидният съюзник би била Русия“, заяви журналистът.

          По думите му, това се дължи на огромната територия на страната, огромните природни ресурси и впечатляващата военна мощ.

          „Така че, ако имате нужда от съюзник, Русия би била най-добрият вариант“, добави Карлсън.

          В интервю за Bild през юли той заяви, че САЩ, като налагат санкции, подценяват способността на руската икономика да се адаптира и само влошават нещата за себе си. Месец по-рано журналистът отбеляза, че Владимир Путин е свършил забележителна работа за осигуряване на възхода на Русия.

