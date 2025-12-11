НА ЖИВО
          Тръмп натиска Европа и Киев: „Няма да си губим времето" по Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че е отправил „доста силни думи“ към лидерите на трите големи европейски сили по време на вчерашния разговор за Украйна, съобщава Франс прес.

          По информация на кабинета на британския премиер Киър Стармър, той е обсъдил темата с Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в момент, когато интензивната работа по мирния план продължава. Лидерите са се съгласили, че това е „критичен момент“ за бъдещето на Украйна и евроатлантическата сигурност.

          Тръмп обаче даде да се разбере, че участието на САЩ в евентуална среща за Украйна не е гарантирано:

          „Преди да отидем на среща, има неща, които искаме да знаем… Не искаме да си губим времето“, заяви той от Белия дом.
          „Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога – не“, добави многозначително президентът.

          Изявлението идва на фона на засилващо се напрежение в отношенията между САЩ и Европа, отбелязва ДПА.

          В последно време Тръмп неколкократно критикува украинския президент Володимир Зеленски, включително заради това, че не е прочел предложения от САЩ мирен план. Вчера текущият президент на Америка подчерта, че в Украйна отдавна не са произведени избори, с което оказа допълнителен натиск върху Зеленски, пише Ройтерс.

          Украйна настоява, че избори не могат да бъдат проведени поради въведеното военно положение, докато страната се отбранява от руската инвазия. Русия междувременно твърди, че Зеленски е нелегитимен, защото мандатът му е изтекъл.

          На този фон Киев съобщи, че е предал на САЩ своя версия на мирен план за прекратяване на войната, без да разкрива подробности, посочва АФП.

