      четвъртък, 11.12.25
          Тръмп: Обсъдих мирния договор за Украйна с европейските лидери в „твърди формулировки"

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил прекратяването на войната в Украйна с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. Разговорът е преминал „доста силни формулировки“, подчерта американският държавен глава по време на кръгла маса, чието излъчване беше разпространено от Белия дом.

          „Обсъдихме Украйна с доста силни формулировки. И ще видим какво ще се случи. Чакаме отговор, преди да можем да продължим напред“, заяви Тръмп пред репортери.

          Президентът на САЩ добави, че по време на разговора е възникнал „малък спор за хората“. Той също така съобщи, че европейските лидери са предложили провеждането на среща за разрешаване на конфликти в Европа през следващите дни и американската страна планира да присъства.

