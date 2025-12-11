Тръмп поиска Warner да продаде и CNN, „не трябва да продължава дейността си“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за продажба на силно критичния към него телевизионен канал CNN, предава Bloomberg.

- Реклама -

Той смята, че каналът не трябва да остане под сегашната си собственост и се опасява, че настоящото ръководство на CNN ще продължи да функционира, но със значително увеличени финансови възможности след продажбата на Warner.

„Вярвам, че всяка сделка трябва да гарантира и обезпечава, че CNN ще бъде част от нея или ще бъде продадена отделно. Не мисля, че хората, които в момента управляват тази компания и CNN, които са много нечестна група хора, трябва да имат право да продължат дейността си. Вярвам, че CNN трябва да бъде продадена заедно с всичко останало“, заяви Тръмп по време на среща с бизнес лидери в Белия дом.

Warner постигна споразумение с Netflix да раздели компанията на две, продавайки само своите филмови студия, телевизионно производство и HBO, като същевременно отдели кабелни мрежи като CNN в отделно юридическо лице, наречено Discovery Global.

Paramount предложи на Warner повече пари, но иска да купи всички активи, включително CNN, предлагайки на Тръмп „радикални промени“ в дейността на мрежата.