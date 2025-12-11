НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Свят

          Тръмп поиска Warner да продаде и CNN, „не трябва да продължава дейността си"

          Иван Христов
          Иван Христов
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за продажба на силно критичния към него телевизионен канал CNN, предава Bloomberg.

          Той смята, че каналът не трябва да остане под сегашната си собственост и се опасява, че настоящото ръководство на CNN ще продължи да функционира, но със значително увеличени финансови възможности след продажбата на Warner.

          „Вярвам, че всяка сделка трябва да гарантира и обезпечава, че CNN ще бъде част от нея или ще бъде продадена отделно. Не мисля, че хората, които в момента управляват тази компания и CNN, които са много нечестна група хора, трябва да имат право да продължат дейността си. Вярвам, че CNN трябва да бъде продадена заедно с всичко останало“, заяви Тръмп по време на среща с бизнес лидери в Белия дом.

          Warner постигна споразумение с Netflix да раздели компанията на две, продавайки само своите филмови студия, телевизионно производство и HBO, като същевременно отдели кабелни мрежи като CNN в отделно юридическо лице, наречено Discovery Global.

          Paramount предложи на Warner повече пари, но иска да купи всички активи, включително CNN, предлагайки на Тръмп „радикални промени“ в дейността на мрежата.

