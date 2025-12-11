НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп призна за напрегнат разговор с европейските лидери заради Украйна

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри, че е провел разговори с държавните ръководители на Франция, Великобритания и Германия, по време на които са били разменени „доста остри думи“ във връзка с конфликта в Украйна. Американският държавен глава изрази опасения, че организирането на нови преговори крие риск от неефективност.

          - Реклама -

          Запитан за детайли относно проведения телефонен разговор, Тръмп отговори:

          „Обсъдихме Украйна с доста остри думи. Имахме някои малки разногласия относно хора и ще видим как ще се развият нещата“.

          По отношение на европейските предложения за организиране на нови срещи в Европа през уикенда, в които да се включат САЩ и Украйна, президентът поясни, че все още не е взел окончателно решение дали да участва. Той аргументира колебанието си с думите:

          „Не искаме да губим време.“

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри, че е провел разговори с държавните ръководители на Франция, Великобритания и Германия, по време на които са били разменени „доста остри думи“ във връзка с конфликта в Украйна. Американският държавен глава изрази опасения, че организирането на нови преговори крие риск от неефективност.

          - Реклама -

          Запитан за детайли относно проведения телефонен разговор, Тръмп отговори:

          „Обсъдихме Украйна с доста остри думи. Имахме някои малки разногласия относно хора и ще видим как ще се развият нещата“.

          По отношение на европейските предложения за организиране на нови срещи в Европа през уикенда, в които да се включат САЩ и Украйна, президентът поясни, че все още не е взел окончателно решение дали да участва. Той аргументира колебанието си с думите:

          „Не искаме да губим време.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Зеленски поиска от депутатите предложения за провеждане на избори в Украйна

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че очаква от народните представители конкретни предложения относно възможността за организиране на избори в страната. Информацията бе разпространена...
          Политика

          Константин Мишев: Кирил Петков се опитва да разруши етническия мир, атакувайки ДПС

          Красимир Попов -
          „I Am – Somebody“. Този стих, чийто превод носи смисъла „Аз съм някой“, е отправната точка в емоционален коментар на Константин Мишев. Бившият кореспондент...
          Общество

          Калина Андролова: Протестиращите от „Поколение Z“ са употребени, Петков и Василев удариха дъното

          Красимир Попов -
          Журналистът и политически анализатор Калина Андролова публикува остър коментар в социалните мрежи, насочен срещу участието на младежи от „Поколение Z“ в протести в подкрепа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions