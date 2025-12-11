Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри, че е провел разговори с държавните ръководители на Франция, Великобритания и Германия, по време на които са били разменени „доста остри думи“ във връзка с конфликта в Украйна. Американският държавен глава изрази опасения, че организирането на нови преговори крие риск от неефективност.

Запитан за детайли относно проведения телефонен разговор, Тръмп отговори:

„Обсъдихме Украйна с доста остри думи. Имахме някои малки разногласия относно хора и ще видим как ще се развият нещата“.

По отношение на европейските предложения за организиране на нови срещи в Европа през уикенда, в които да се включат САЩ и Украйна, президентът поясни, че все още не е взел окончателно решение дали да участва. Той аргументира колебанието си с думите: