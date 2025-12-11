НА ЖИВО
          Украински военни: Руснаците превзеха Шахово и настъпват към Доброполе в Донецка област

          Руската пехота фактически е взела под свой контрол Шахово, намиращо се на пътя към Доброполе на Покровско направление в Донецка област, съобщава украинският военен с позивна „Алекс“, предава „Зеркало недели“.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ съобщава, че врагът активно провежда пехотни атаки и се инфилтрира между позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към това село.

          Друг украински войник, Станислав Бунятов с позивна „Осман“, също съобщава, че в сектора Доброполе руснаците се опитват да инфилтрират позиции на ВСУ и да се групират за по-нататъшни щурмови операции. Авторът на публичната група „Говорять Снайпер ✙“ обаче отбелязва, че за руската армия това е „еднопосочен билет“.

          Бунятов посочва, че ситуацията на фронтовите линии е горе-долу стабилна, но украинските части са принудени да насочват значителни сили именно срещу „пълзящата пехота“, която Русия използва, за да изтощи ресурсите на ВСУ.

          По-рано беше съобщено, че украинските десантно-щурмови войски (ДЩВ) са завършили операцията си при Доброполе.

