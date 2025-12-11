Украйна за първи път удари по нефтодобива на Русия, спряна е платформа в Каспийско море

Войски от Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са използвали дронове, за да ударят нефтената платформа „Филановски“, собственост на „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки производството на петрол в десетки кладенци, съобщи източник пред УНИАН. Това е първият удар на Украйна срещу руска инфраструктура за производство на петрол в Каспийско море.
- Реклама -
„Регистрирани са най-малко четири удара по офшорната платформа. Атаката спря производството на петрол и газ от повече от 20 кладенци, които тя обслужва“, отбелязва събеседникът на агенцията.
Находището „Филановски“ е едно от най-големите проучени находища в Русия и руския сектор на Каспийско море. Запасите му възлизат на 129 милиона тона петрол и 30 милиарда кубически метра газ.
Ударът в Каспийско море е поредното напомняне за Русия, че всички нейни предприятия, работещи за войната, са легитимни цели. „Където и да са“, отбелязва служителят на украинското разузнаване.
Войски от Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са използвали дронове, за да ударят нефтената платформа „Филановски“, собственост на „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки производството на петрол в десетки кладенци, съобщи източник пред УНИАН. Това е първият удар на Украйна срещу руска инфраструктура за производство на петрол в Каспийско море.
- Реклама -
„Регистрирани са най-малко четири удара по офшорната платформа. Атаката спря производството на петрол и газ от повече от 20 кладенци, които тя обслужва“, отбелязва събеседникът на агенцията.
Находището „Филановски“ е едно от най-големите проучени находища в Русия и руския сектор на Каспийско море. Запасите му възлизат на 129 милиона тона петрол и 30 милиарда кубически метра газ.
Ударът в Каспийско море е поредното напомняне за Русия, че всички нейни предприятия, работещи за войната, са легитимни цели. „Където и да са“, отбелязва служителят на украинското разузнаване.