      четвъртък, 11.12.25
          Війна

          Украйна за първи път удари по нефтодобива на Русия, спряна е платформа в Каспийско море

          Руска платформа в Каспийско море
          Войски от Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са използвали дронове, за да ударят нефтената платформа „Филановски“, собственост на „Лукойл-Нижневолжскнефт“, спирайки производството на петрол в десетки кладенци, съобщи източник пред УНИАН. Това е първият удар на Украйна срещу руска инфраструктура за производство на петрол в Каспийско море.

          „Регистрирани са най-малко четири удара по офшорната платформа. Атаката спря производството на петрол и газ от повече от 20 кладенци, които тя обслужва“, отбелязва събеседникът на агенцията.

          Находището „Филановски“ е едно от най-големите проучени находища в Русия и руския сектор на Каспийско море. Запасите му възлизат на 129 милиона тона петрол и 30 милиарда кубически метра газ.

          Ударът в Каспийско море е поредното напомняне за Русия, че всички нейни предприятия, работещи за войната, са легитимни цели. „Където и да са“, отбелязва служителят на украинското разузнаване.

