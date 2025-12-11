НА ЖИВО
          ВСУ потвърдиха атаката срещу руския танкер Dashan в Черно море

          Атака срещу танкера Dashan в Черно море
          Атака срещу танкера Dashan в Черно море
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна официално потвърди атаката от сряда на безпилотни катери срещу руския петролен танкер Dashan в Черно море, вероятно в изключителната икономическа зона на Русия.

          - Реклама -

          „Танкерът е претърпял критични щети и според предварителните данни е повреден. Плавателният съд е струвал приблизително 30 милиона долара и е превозвал петролни продукти на стойност 60 милиона долара по време на едно пътуване“, казва източник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) пред Укринформ.

          Той уточни, че това е съвместна операция между 13-то главно управление на военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и ВМС.

          Според данни от корабната AIS, Dashan се завръща от Индия за друга пратка руски петрол. По-рано, на 28 ноември, украински безекипажни катери атакуваха танкерите Kairos и Virat. Първият се запали и сега е заседнал край бреговете на България. Вторият не е понесъл сериозни щети при двете украински атаки, а танкерът е отплавал от района на Синоп към място за закотвяне близо до Босфора.

