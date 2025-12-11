ВСУ вдигнаха знамето на Украйна в центъра на Покровск

На фона на нарастващото руско присъствие в района на Покровск, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели операция по издигане на националното знаме, както се твърди, в центъра на града. Това съобщи 7-ми корпус на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ), предава УНИАН.

„Щурмовици от полк „Скала“ издигат украинското знаме в центъра на Покровск. Въпреки лъжите на Кремъл за „превземането“ на града, Украйна се бори, ще продължи да се бори и няма да предаде територията си на окупаторите“, се казва в изявлението.

Пресслужбата на корпуса публикува и видео на показването на украинското знаме на място в Покровск, без да уточнява къде в центъра на града е заснето.

Видеото показва и сцени на бойни действия в града.