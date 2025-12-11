НА ЖИВО
          Вучич към Лавров: „Няма да национализираме НИС, но Сърбия няма да остане без рафинерия"

          Снимка: БГНЕС
          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия няма намерение да посяга на чужда собственост, но Сърбия няма да остане без петрол и рафинерия. Думите му дойдоха, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не може да има национализация на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) без взаимно съгласие.

          „Всичко, с което нашите руски приятели смятат, че можем да помогнем, за да продължи функционирането на НИС, сме го направили до момента и винаги ще го правим. Страхувам се, че не е толкова просто, но ако имат идеи, с удоволствие ще ги чуя. Никога не ни е хрумвало да ограбваме някого или нещо“, каза Вучич.

          Той добави, че въпреки добрата воля на Сърбия, не очаква лесно решение относно продажбата на руската част от собствеността в НИС.

          „Ще направим всичко възможно, за да бъдат доволни тези, които притежават капитал, а ако функционирането е невъзможно, ще платим, както подобава на нормалните държави. Сърбия няма да остане без петрол и рафинерия. Желая на руската страна много успех и ще помогнем с всичко, което можем. Просто не мисля, че решението ще бъде лесно“, добави президентът.

