Вучич към Лавров: „Няма да национализираме НИС, но Сърбия няма да остане без рафинерия“

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия няма намерение да посяга на чужда собственост, но Сърбия няма да остане без петрол и рафинерия. Думите му дойдоха, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не може да има национализация на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) без взаимно съгласие.
Той добави, че въпреки добрата воля на Сърбия, не очаква лесно решение относно продажбата на руската част от собствеността в НИС.
