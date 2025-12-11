Вучич към Лавров: „Няма да национализираме НИС, но Сърбия няма да остане без рафинерия“

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия няма намерение да посяга на чужда собственост, но Сърбия няма да остане без петрол и рафинерия. Думите му дойдоха, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви, че не може да има национализация на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) без взаимно съгласие.

„Всичко, с което нашите руски приятели смятат, че можем да помогнем, за да продължи функционирането на НИС, сме го направили до момента и винаги ще го правим. Страхувам се, че не е толкова просто, но ако имат идеи, с удоволствие ще ги чуя. Никога не ни е хрумвало да ограбваме някого или нещо", каза Вучич.

Той добави, че въпреки добрата воля на Сърбия, не очаква лесно решение относно продажбата на руската част от собствеността в НИС.