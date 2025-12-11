WSJ: САЩ са предали на Европа секретен план за връщане на Русия в западната икономика

През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предала на европейските си партньори поредица от документи – всеки от които е само по една страница – очертаващи визия за възстановяването на Украйна и завръщането на Русия в западната икономика.

Тези предложения предизвикаха ожесточена преговорна битка между САЩ и традиционните им съюзници в Европа. Резултатът може радикално да промени икономическата карта на континента, пише The ​​Wall Street Journal. Американският план е бил очертан в приложения към текущи мирни инициативи, които не са публично достъпни.

Документите съдържат планове американски финансови компании и други бизнеси да получат достъп до приблизително 200 милиарда долара замразени руски активи за реализиране на проекти в Украйна – включително, по-специално, изграждането на голям център за данни, който ще получава електричество от Запорожката АЕЦ.

Друго приложение предлага общ план на американската визия за връщане на руската икономика: тя предвижда компании от САЩ да инвестират в стратегически сектори – от редкоземни метали до арктически петролни сондажи – и да помогнат за възстановяването на руските енергийни доставки за Западна Европа и останалата част от света.