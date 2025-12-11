Захарова: Кая Калас не разбира свободата и застрашава бъдещето на ЕС

Руското външно министерство отправи нови остри критики към ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас. Поводът са нейни изказвания за свободата по време на реч пред Комисията по външни работи на Европейския парламент, съобщават руски медии.

Говорителят на руското МВнР Мария Захарова заяви, че правната грамотност и социално-политическата подготовка на Калас „пораждат опасения за бъдещето на ЕС“.

„Добре е да се напомни на Калас, която ‘живя и живее под авторитарен режим’, че свободата не е обвързана с ЕС или която и да е структура“, написа Захарова в Telegram.



Тя допълни, че Калас показва “пълно неразбиране“ за същността на свободата, като поставя Европейския съюз над нея.

„Свободата е всеобхватно явление, незасегнато от бюрокрацията в Брюксел. Кая не разбира нищо… Нивото ѝ поражда опасения за бъдещето на ЕС.“



Захарова припомни и концепциите за свобода, утвърдени в западния свят – четирите свободи, формулирани в САЩ, както и свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, заложено от бащите-основатели на ЕС.

„Значи, според Калас, ЕС е пети елемент на свободата?“, иронизира тя, добавяйки, че по нейно мнение Калас е „слабо образована жена със слаб ум“.



Изявлението е пореден епизод в дългосрочната словесна конфронтация между Москва и ЕС, която през последните години се изостри заради позициите на Брюксел спрямо войната в Украйна.

