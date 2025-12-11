Комисията по здравеопазване проведе извънредно заседание, на което бяха приети на първо четене бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за 2026 г. До свикването на комисията се стигна, след като по време на дебатите в пленарната зала опозицията сигнализира, че финансовите рамки за сектор „Здравеопазване“ не са преминали през задължителното разглеждане в ресорната комисия.

Въпреки направеното процедурно предложение от Асен Василев, депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), ситуацията да се реши в зала, то не бе прието. Управляващото мнозинство взе решение заседанието на комисията да се проведе въпреки съпротивата.

Преди същинското гласуване на план-сметката на НЗОК за 2026 г., народният представител от ПП-ДБ Васил Пандов поиска отлагане на заседанието. Аргументът му бе липсата на представители от съсловните и неправителствените организации. Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов контрира искането с аргумента, че всички становища по законопроекта вече са депозирани писмено.

След като предложението на Пандов бе отхвърлено, комисията пристъпи към гласуване и одобри на първо четене „ремонтирания“ бюджет на НЗОК за 2026 г. Резултатът бе 11 гласа „за“ срещу 9 „против“. Със същото съотношение на гласовете – 11 подкрепящи и 9 против, бе приет на първо четене и държавният бюджет.