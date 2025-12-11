НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски поиска от депутатите предложения за провеждане на избори в Украйна

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че очаква от народните представители конкретни предложения относно възможността за организиране на избори в страната. Информацията бе разпространена официално от Офиса на президента чрез канала им в Telegram.

          - Реклама -

          Държавният глава информира, че е провел разговори с представители на украинския парламент и бе категоричен, че няма да допусне спекулации, насочени срещу държавата. Реакцията му идва на фона на засилен международен интерес по темата.

          „Ако партньорите, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна, при правния режим на военното положение, тогава трябва да дадем правни отговори на всеки въпрос и всяко съмнение“, заяви Зеленски.

          Той очаква Върховната рада да представи своята визия за решаване на казуса.

          „Предизвикателствата за сигурността зависят от партньорите, най-вече от Америка, политическите и правните предизвикателства трябва да получат отговори от Украйна. И така ще бъде“, подчерта украинският лидер.

          Темата за вота стана актуална, след като по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп коментира в интервю за Politico, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори. Според неговата теза украинските служители използват войната като претекст за избягване на нови избори. Тръмп допълни, че Украйна „вече не е демокрация“, тъй като от дълго време там не е имало вот.

          В отговор на тези твърдения Зеленски декларира готовност за провеждане на президентски избори, но постави две ключови условия за реализирането им —
          гарантиране на безопасността и приемане на необходимите законодателни промени.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че очаква от народните представители конкретни предложения относно възможността за организиране на избори в страната. Информацията бе разпространена официално от Офиса на президента чрез канала им в Telegram.

          - Реклама -

          Държавният глава информира, че е провел разговори с представители на украинския парламент и бе категоричен, че няма да допусне спекулации, насочени срещу държавата. Реакцията му идва на фона на засилен международен интерес по темата.

          „Ако партньорите, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна, при правния режим на военното положение, тогава трябва да дадем правни отговори на всеки въпрос и всяко съмнение“, заяви Зеленски.

          Той очаква Върховната рада да представи своята визия за решаване на казуса.

          „Предизвикателствата за сигурността зависят от партньорите, най-вече от Америка, политическите и правните предизвикателства трябва да получат отговори от Украйна. И така ще бъде“, подчерта украинският лидер.

          Темата за вота стана актуална, след като по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп коментира в интервю за Politico, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори. Според неговата теза украинските служители използват войната като претекст за избягване на нови избори. Тръмп допълни, че Украйна „вече не е демокрация“, тъй като от дълго време там не е имало вот.

          В отговор на тези твърдения Зеленски декларира готовност за провеждане на президентски избори, но постави две ключови условия за реализирането им —
          гарантиране на безопасността и приемане на необходимите законодателни промени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп призна за напрегнат разговор с европейските лидери заради Украйна

          Красимир Попов -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разкри, че е провел разговори с държавните ръководители на Франция, Великобритания и Германия, по време на които са...
          Политика

          Константин Мишев: Кирил Петков се опитва да разруши етническия мир, атакувайки ДПС

          Красимир Попов -
          „I Am – Somebody“. Този стих, чийто превод носи смисъла „Аз съм някой“, е отправната точка в емоционален коментар на Константин Мишев. Бившият кореспондент...
          Общество

          Калина Андролова: Протестиращите от „Поколение Z“ са употребени, Петков и Василев удариха дъното

          Красимир Попов -
          Журналистът и политически анализатор Калина Андролова публикува остър коментар в социалните мрежи, насочен срещу участието на младежи от „Поколение Z“ в протести в подкрепа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions