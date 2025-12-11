Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че очаква от народните представители конкретни предложения относно възможността за организиране на избори в страната. Информацията бе разпространена официално от Офиса на президента чрез канала им в Telegram.
Държавният глава информира, че е провел разговори с представители на украинския парламент и бе категоричен, че няма да допусне спекулации, насочени срещу държавата. Реакцията му идва на фона на засилен международен интерес по темата.
Той очаква Върховната рада да представи своята визия за решаване на казуса.
Темата за вота стана актуална, след като по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп коментира в интервю за Politico, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори. Според неговата теза украинските служители използват войната като претекст за избягване на нови избори. Тръмп допълни, че Украйна „вече не е демокрация“, тъй като от дълго време там не е имало вот.
В отговор на тези твърдения Зеленски декларира готовност за провеждане на президентски избори, но постави две ключови условия за реализирането им — гарантиране на безопасността и приемане на необходимите законодателни промени.
