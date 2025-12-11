Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че очаква от народните представители конкретни предложения относно възможността за организиране на избори в страната. Информацията бе разпространена официално от Офиса на президента чрез канала им в Telegram.

- Реклама -

Държавният глава информира, че е провел разговори с представители на украинския парламент и бе категоричен, че няма да допусне спекулации, насочени срещу държавата. Реакцията му идва на фона на засилен международен интерес по темата.

„Ако партньорите, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна, при правния режим на военното положение, тогава трябва да дадем правни отговори на всеки въпрос и всяко съмнение“, заяви Зеленски.

Той очаква Върховната рада да представи своята визия за решаване на казуса.

„Предизвикателствата за сигурността зависят от партньорите, най-вече от Америка, политическите и правните предизвикателства трябва да получат отговори от Украйна. И така ще бъде“, подчерта украинският лидер.

Темата за вота стана актуална, след като по-рано текущият президент на Америка Доналд Тръмп коментира в интервю за Politico, че в Украйна трябва да се проведат президентски избори. Според неговата теза украинските служители използват войната като претекст за избягване на нови избори. Тръмп допълни, че Украйна „вече не е демокрация“, тъй като от дълго време там не е имало вот.

В отговор на тези твърдения Зеленски декларира готовност за провеждане на президентски избори, но постави две ключови условия за реализирането им —

гарантиране на безопасността и приемане на необходимите законодателни промени.