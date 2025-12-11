Желязков: Глас народен – глас божи! Чуваме гласа на гражданите

Министър-председателят Росен Желязков направи равносметка на дейността на правителството и подаде оставка. Това съобщи самият той на брифинг в парламента.

- Реклама -

В изявлението си пред медиите Росен Желязков заяви:

„Властта произтича от суверена – от народа. Vox populi, vox Dei. Чуваме гласа на гражданите, които протестират. Трябва да бъдем на висотата на техните искания.“

Той подчерта, че оставката е отговор на масовите граждански протести от последните дни:

„Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена. Протестът не беше срещу политики, а срещу поведение и отношение.“

Постижения и критики

Желязков отбеляза, че кабинетът е изпълнил основната си цел – да гарантира макроикономическа стабилност и да приеме бюджетната рамка за 2026 г., която той определи като „бюджет на социалната защита и повишаването на покупателната способност“.

Въпреки това премиерът призна, че има обществено недоволство от „арогантност и самонадеяност“, което е довело до исканията за оставка.

Какво предстои?

Премиерът предупреди, че страната навлиза в трудни месеци:

„Преходът трябва да бъде гарантиран. Ако Народното събрание не приеме бюджетите на държавата, ДОО и НЗОК до края на месеца, това ще създаде сериозни рискове.“

Той призова протестите да излъчат своите автентични лидери и визия за управление в периода до изборите през 2026 г.

„Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери“, каза Желязков и спомена изрично Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и президента Румен Радев.