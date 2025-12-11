Желязков: Глас народен – глас божи! Чуваме гласа на гражданите

Министър-председателят Росен Желязков направи равносметка на дейността на правителството и подаде оставка. Това съобщи самият той на брифинг в парламента.
В изявлението си пред медиите Росен Желязков заяви:
Той подчерта, че оставката е отговор на масовите граждански протести от последните дни:
Постижения и критики
Желязков отбеляза, че кабинетът е изпълнил основната си цел – да гарантира макроикономическа стабилност и да приеме бюджетната рамка за 2026 г., която той определи като „бюджет на социалната защита и повишаването на покупателната способност“.
Въпреки това премиерът призна, че има обществено недоволство от „арогантност и самонадеяност“, което е довело до исканията за оставка.
Какво предстои?
Премиерът предупреди, че страната навлиза в трудни месеци:
Той призова протестите да излъчат своите автентични лидери и визия за управление в периода до изборите през 2026 г.
„Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери“, каза Желязков и спомена изрично Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и президента Румен Радев.
