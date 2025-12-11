НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Глас народен – глас божи! Чуваме гласа на гражданите

          0
          115
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министър-председателят Росен Желязков направи равносметка на дейността на правителството и подаде оставка. Това съобщи самият той на брифинг в парламента.

          - Реклама -

          В изявлението си пред медиите Росен Желязков заяви:

          „Властта произтича от суверена – от народа. Vox populi, vox Dei. Чуваме гласа на гражданите, които протестират. Трябва да бъдем на висотата на техните искания.“

          Той подчерта, че оставката е отговор на масовите граждански протести от последните дни:

          „Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена. Протестът не беше срещу политики, а срещу поведение и отношение.“

          Постижения и критики

          Желязков отбеляза, че кабинетът е изпълнил основната си цел – да гарантира макроикономическа стабилност и да приеме бюджетната рамка за 2026 г., която той определи като „бюджет на социалната защита и повишаването на покупателната способност“.

          Въпреки това премиерът призна, че има обществено недоволство от „арогантност и самонадеяност“, което е довело до исканията за оставка.

          Какво предстои?

          Премиерът предупреди, че страната навлиза в трудни месеци:

          „Преходът трябва да бъде гарантиран. Ако Народното събрание не приеме бюджетите на държавата, ДОО и НЗОК до края на месеца, това ще създаде сериозни рискове.“

          Той призова протестите да излъчат своите автентични лидери и визия за управление в периода до изборите през 2026 г.

          „Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери“, каза Желязков и спомена изрично Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и президента Румен Радев.

          Министър-председателят Росен Желязков направи равносметка на дейността на правителството и подаде оставка. Това съобщи самият той на брифинг в парламента.

          - Реклама -

          В изявлението си пред медиите Росен Желязков заяви:

          „Властта произтича от суверена – от народа. Vox populi, vox Dei. Чуваме гласа на гражданите, които протестират. Трябва да бъдем на висотата на техните искания.“

          Той подчерта, че оставката е отговор на масовите граждански протести от последните дни:

          „Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена. Протестът не беше срещу политики, а срещу поведение и отношение.“

          Постижения и критики

          Желязков отбеляза, че кабинетът е изпълнил основната си цел – да гарантира макроикономическа стабилност и да приеме бюджетната рамка за 2026 г., която той определи като „бюджет на социалната защита и повишаването на покупателната способност“.

          Въпреки това премиерът призна, че има обществено недоволство от „арогантност и самонадеяност“, което е довело до исканията за оставка.

          Какво предстои?

          Премиерът предупреди, че страната навлиза в трудни месеци:

          „Преходът трябва да бъде гарантиран. Ако Народното събрание не приеме бюджетите на държавата, ДОО и НЗОК до края на месеца, това ще създаде сериозни рискове.“

          Той призова протестите да излъчат своите автентични лидери и визия за управление в периода до изборите през 2026 г.

          „Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери“, каза Желязков и спомена изрично Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и президента Румен Радев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ИТН:Хаосът е бил избор на опозицията

          Георги Петров -
          ИТН заяви, че хаосът е избор на опозицията, а партията е направила компромис в името на стабилността, каза Станислав Балабанов. Той подчерта, че ИТН е...
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Премиерът подаде оставка!

          Никола Павлов -
          Росен Желязков подаде оставката на ръководеното от него правителство. Очаквайте подробности!
          Политика

          Радев: Днес думата има парламентът

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев заяви, че „днес думата има парламентът“ по повод предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие към кабинета на премиера Росен Желязков. Гласуването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions