Адв. Методи Лалов: Хората имат нужда от принципни политици, които спазват дадените обещания

Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делниците“ с водещ Николай Колев.
Адвокат Лалов беше категоричен, че хората от площада имат нужда от принципни политици, които спазват своите обещания и когато са на власт не забравят гласувалите за тях.
Гостът посочи, че политиците, които сега ще се явят на избори имат шанс никога повече да не повтарят предишните си грешки.
