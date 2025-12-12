НА ЖИВО
          Адв. Методи Лалов: Хората имат нужда от принципни политици, които спазват дадените обещания

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов и Пеевски са пример за арогантни политици, които не слушат хората, не отстъпват, не правят промени и гледат своя дневен ред. Всеки политик трябва да си вземе бележка от този площад. Гражданите показаха, че няма да търпят никой, който не ги слуша“

          Това каза адвокат Методи Лалов, който беше гост в предаването „Делниците“ с водещ Николай Колев.

          Адвокат Лалов беше категоричен, че хората от площада имат нужда от принципни политици, които спазват своите обещания и когато са на власт не забравят гласувалите за тях.

          „Всеки политик, независимо дали е от ГЕРБ, ДПС, ИТН, МЕЧ и т.н, ако не спазва обещанията и принципите си, ще бъде изметен от площада“, посочи още гостът.

          Гостът посочи, че политиците, които сега ще се явят на избори имат шанс никога повече да не повтарят предишните си грешки.

