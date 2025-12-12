Арда преплува Черно море и стигна до Топ 8 за Купата

Арда се превърна във втория четвъртфиналист в турнира за Купата на България по футбол. Кърджалийци отнесоха Черно море с 3:0 като гост на „Тича“.

Възпитаниците на Александър Тунчев изиграха впечатляващ двубой в морската ни столица, като откриха преди почивката чрез Андре Шиняшики. В началото на втората част в рамките на три минути гостите убиха интригата с попадения на Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа.

Така Арда се присъедини към Левски, който вчера преодоля третодивизионния Витоша Бистрица след победа със същия резултат.