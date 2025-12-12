Оставката на правителството беше единственият логичен ход в създалата се ситуация, заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на предаването „Панорама“ по БНТ. Според него обществото категорично е демонстрирало нежеланието си да живее в условията на „завладяна държава“, където решенията не се взимат от легитимните институции.

Бившият финансов министър подчерта, че следващата ключова стъпка пред страната е организирането и провеждането на честни избори. Той не изрази притеснения относно бюджетната рамка за началото на следващата година, като посочи, че не вижда проблем първите три месеца от 2026 г. да сме с удължен мандат.

По отношение на държавния глава, Василев уточни, че „Продължаваме промяната“ не се намира в конкуренция с президента Румен Радев. „Президентът върши ролята, която му е вменена по конституцията“, отбеляза той.

Василев направи хронология на събитията, довели до падането на кабинета, като акцентира върху непоследователността в действията на политическите опоненти и последвалата обществена реакция. Той бе категоричен, че масовите протести са били директен отговор на действията на управляващите.

„Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация“, коментира Василев.

Лидерът на ПП отхвърли тезата, че оставката ще доведе до хаос, и подчерта, че присъствието на хората по площадите не е непременно подкрепа за конкретна партия, а отхвърляне на порочен модел на управление.

„Реално нито аз, нито колегите от ПП-ДБ сме под илюзия, че всички хора на площада са там заради нас. Тези хора са на площада, защото не искат модела на управление на Борисов и Пеевски да продължи“, заяви той.

В анализа си за политическата ситуация, Асен Василев описа механизма, по който според него е функционирала властта до момента, визирайки намесата на лидера на ГЕРБ в работата на изпълнителната власт.

„Този модел на управление сме го гледали дълго време. Моделът, в който институциите чакат по телефона указания. Това е моделът, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов, разпорежда на премиера какво да прави и премиерът го слуша, което е още по-лошо“, обобщи той.