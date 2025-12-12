Астън Вила победи Базел с 2:1

Астън Вила спечели с 2:1 гостуването си на Базел в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата се игра пред погледа на легендата в тениса Роджър Федерер.

В 12-ата минута Астън Вила стигна до аванс в резултата. Джердан Шакири не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Еван Гесан, който се разписа с удар по земя в долния ляв ъгъл.

Девет минути след това Марко Бизот се намеси с лекота при изстрел на Филип Отеле.

Базел си помисли, че е изравнил в 28-ата минута, когато се разписа Лео Льороа, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Доминик Шмид.

Все пак домакините стигнаха до равенството шест минути по-късно. Шакири достави перфектно центриране от статично положение, а Флавиус Данилиуц изпревари Бизот и вкара с глава.

Бирмингамци възстановиха преднината си в 53-ата минута. Юли Тилеманс, който се появи от резервната скамейка, получи от Емилиано Буендия на границата на пеналтерията и не остави шансове на Марвин Хитц с изстрел в долния ляв ъгъл.

Шест минути след това английският отбор можеше да поведе с 3:1, но Гесан пропусна от чиста позиция след добра игра на Джейдън Санчо.

До края на двубоя отборът на Унай Емери се защитаваше добре и нямаше сериозни положения пред вратата на Бизот.