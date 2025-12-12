България е последна в ЕС по обновяване на автобусния парк през 2024 г.

България отчита най-нисък дял на подновяване на автобусния парк в целия Европейски съюз за 2024 г. – едва 0,7%, показват новите данни на Евростат.

По показателя автобуси на глава от населението страната ни разполага с 2,4 превозни средства на 1000 души, което е над средното за ЕС, но остава далеч под водещите европейски държави.

През 2024 г. в ЕС са били регистрирани 737 142 автобуса (включително тролейбуси, минибуси и миниавтобуси), което се равнява на 1,6 автобуса на 1000 жители – стойност, която остава стабилна през последното десетилетие. За сравнение, леките автомобили са се увеличили от 506 на 578 на 1000 души за същия период.

Най-висок брой автобуси на глава от населението отчитат Малта (4,6), Люксембург (4,0) и Естония (3,7). Най-ниски стойности са регистрирани в Нидерландия (0,5), Германия (1,0) и Австрия (1,2).

Данните са част от новата публикация на Евростат за транспортното оборудване, включваща констатации от статията „Статистика с обяснения“.

Средно за ЕС през 2024 г. са били подновени 5,1% от автобусния парк. Най-високи нива на обновяване имат Люксембург (11,6%), Нидерландия (9,6%) и Австрия (9,5%). На дъното в класацията са България (0,7%), Полша (2,4%) и Унгария (2,5%).

Усилията за подобряване на качеството на въздуха водят до ръст на автобусите с нулеви емисии. През 2024 г. техният дял достига 17,8% от новорегистрираните автобуси в ЕС – повече от дела при новите леки автомобили (13,5%). Общо 6746 автобуса с нулеви емисии са регистрирани през годината.