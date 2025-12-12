Банско открива зимния сезон на 13 декември с богата програма и участие на ски легенди

Откриването на сезона в Банско винаги е празничен момент, за който подготовката започва много преди официалния старт – това подчерта кметът на планинската община Стойчо Баненски в навечерието на зимния сезон 2025/2026.

Официалното начало ще бъде дадено на 13 декември в ски зона Банско, където отново ще се проведат игрите „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“.

Празненствата продължават от 17:30 ч. на централния площад с кулинарни презентации и дегустации, а в 18:00 ч. стартът на сезона ще бъде обявен в присъствието на ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели.

Баненски отбеляза, че в подготовката се включват общината, концесионерът, туристическият бизнес, доставчиците на услуги, търговците и жителите, тъй като зимният туризъм е структуроопределящият сектор за местната икономика.

По негови думи туристическият бранш е подобрил материалната си база и в рамките на възможното разширява предлаганите услуги. Резервациите вървят добре, а надеждите са за сняг и благосклонна зима. Въпреки по-високите температури, в по-високите части вече има достатъчно снежна покривка за откриването.

Банско отново е домакин на световни състезания, което според Баненски е една от най-силните инвестиции в популяризирането на курорта.

„Името Банско стои редом до Шамони, Китцбюел, Кортина, Аспен – реклама, която никой курорт не може да си купи с традиционен маркетинг“, подчерта кметът.

Той добави, че домакинстването на световни стартове стимулира модернизацията на спортната и градската инфраструктура, а присъствието на големи шампиони мотивира младите спортисти.

Що се отнася до подготовката за зимния сезон, общинската администрация акцентира върху снегопочистване, сметосъбиране, увеличени полицейски състави, както и координация с доставчиците на електричество, вода и контролните органи. Баненски увери, че всичко е планирано навреме и натрупаният опит ще помогне за безпроблемен сезон.

По отношение на инфраструктурата общината посреща зимата с ремонтирани улици и тротоари, повече паркоместа, реконструирани детски площадки, подобрено осветление и намаляване на броя на изоставените сгради. Новата велоалея на ул. „Найден Геров“ вече е открита и ще бъде поддържана и през зимата.

Кметът коментира и предстоящото въвеждане на еврото в началото на 2026 г., определяйки го като предизвикателство в период с голям туристически поток, но очаква без сериозни затруднения. Според него използването на евро ще бъде по-удобно за чужденците, а за местните – нещо познато.

Баненски определи летния сезон като успешен и за туристическия бизнес, и за културния живот в Банско. Той напомни, че летният туристически сезон на курорта започва още в края на зимния и приключва към ноември.

С обогатяване на събитийния календар и активно участие на частния сектор, общината продължава да работи за утвърждаване на Банско, Добринище и региона като целогодишна туристическа дестинация.