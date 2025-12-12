Бившата директорка на Националната галерия съди Станка Желева за клевета

Ярослава Игоревна Бубнова, бившата директорка на Националната галерия, която бива представлявана от адвокат Ина Лулчева, съди Станка Желева Желева за клевета. Нейната защита поема Методи Лалов със съдействието на БОЕЦ.

В тъжбата се твърди, че Бубнова е била оклеветена от Станка Желева и Ния Пушкарова, които са взели участие в петиция за отстраняването й от поста поради редица проблеми в учлеждението, ръководено от нея доскоро.

Номерът на делото, което ще бъде проведено в Софийски районен съд, е НДЧХ 7968/2025 г. То ще бъде разглеждано от 101-ви състав на 11.03.2026 г. от 13:30 ч.