НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Бившата директорка на Националната галерия съди Станка Желева за клевета

          0
          5
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ярослава Игоревна Бубнова, бившата директорка на Националната галерия, която бива представлявана от адвокат Ина Лулчева, съди Станка Желева Желева за клевета. Нейната защита поема Методи Лалов със съдействието на БОЕЦ.

          - Реклама -
          След скандала с Митрофанова: Министерството на културата сменя Яра Бубнова След скандала с Митрофанова: Министерството на културата сменя Яра Бубнова

          В тъжбата се твърди, че Бубнова е била оклеветена от Станка Желева и Ния Пушкарова, които са взели участие в петиция за отстраняването й от поста поради редица проблеми в учлеждението, ръководено от нея доскоро.

          Номерът на делото, което ще бъде проведено в Софийски районен съд, е НДЧХ 7968/2025 г. То ще бъде разглеждано от 101-ви състав на 11.03.2026 г. от 13:30 ч.

          Ярослава Игоревна Бубнова, бившата директорка на Националната галерия, която бива представлявана от адвокат Ина Лулчева, съди Станка Желева Желева за клевета. Нейната защита поема Методи Лалов със съдействието на БОЕЦ.

          - Реклама -
          След скандала с Митрофанова: Министерството на културата сменя Яра Бубнова След скандала с Митрофанова: Министерството на културата сменя Яра Бубнова

          В тъжбата се твърди, че Бубнова е била оклеветена от Станка Желева и Ния Пушкарова, които са взели участие в петиция за отстраняването й от поста поради редица проблеми в учлеждението, ръководено от нея доскоро.

          Номерът на делото, което ще бъде проведено в Софийски районен съд, е НДЧХ 7968/2025 г. То ще бъде разглеждано от 101-ви състав на 11.03.2026 г. от 13:30 ч.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна е съгласна да се изтегли от Донбас, ако и Русия се изтегли

          Иван Христов -
          Украйна е съгласна да изтегли войските си от Донбас, но при условие, че и Русия направи същото, пише The Telegraph. Украинският президент Володимир Зеленски...
          Политика

          ЕДИНОДУШНО: Депутатите приеха оставката на кабинета „Желязков“

          Никола Павлов -
          Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета на Росен Желязков, която беше подадена вчера. "За" гласуваха 227 депутати, "против" и "въздържали се" нямаше. По парламентарни...
          Политика

          Синдикатите: Какво се случва с доходите, ако няма бюджет?

          Никола Павлов -
          Акция пред Народното събрание организираха Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа“. Синдикатите поставиха пред депутатите въпроса „Какво ще се случи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions