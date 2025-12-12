НА ЖИВО
          Политика

          БСП след бурните дни: Чухме гласа на улицата и няма връщане назад

          Снимка: БГНЕС
          Последните седмици са били преломни за страната, а гласът на гражданите е бил ясно чут. Това заяви на брифинг председателят на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров.

          По думите му общественото напрежение и масовото недоволство са изпратили категоричен сигнал към политическата класа, който не може да бъде пренебрегнат. Зафиров подчерта, че позицията на БСП е в синхрон с очакванията на хората за промяна, повече справедливост и отговорно управление.

          От партията заявиха, че ще представят подробности за следващите си политически действия, съобразени с обществените нагласи и развитието на политическата ситуация в страната.

          Очаквайте още информация.

