БСП след бурните дни: Чухме гласа на улицата и няма връщане назад

Последните седмици са били преломни за страната, а гласът на гражданите е бил ясно чут. Това заяви на брифинг председателят на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров.

По думите му общественото напрежение и масовото недоволство са изпратили категоричен сигнал към политическата класа, който не може да бъде пренебрегнат. Зафиров подчерта, че позицията на БСП е в синхрон с очакванията на хората за промяна, повече справедливост и отговорно управление.

От партията заявиха, че ще представят подробности за следващите си политически действия, съобразени с обществените нагласи и развитието на политическата ситуация в страната.

Очаквайте още информация.