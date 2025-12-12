Цял отбор аут за Реал (Мадрид)

Треньорът на Реал (Мадрид) Чаби Алонсо е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди шампионатния мач срещу Алавес. Според информациите на Marca и As „белите“ няма да могат да разчитат на цели 13 футболисти за двубоя от 16-ия кръг на Ла Лига, който ще се играе на 14 декември.

Сигурни отсъстващи за срещата са Дани Карвахал, Едер Милитао, Антонио Рюдигер, Трент-Александър Арнолд, Едуардо Камавинга, Ендрик, Давид Алаба, Алваро Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди. Част от тях са с дългосрочни контузии, а други отпадат заради физически проблеми и възстановяване.

Под сериозно съмнение остава участието на още трима ключови играчи. Килиан Мбапе и Дийн Хаусен не са напълно възстановени, а Федерико Валверде изпитва мускулни болки в десния крак и състоянието му ще бъде следено до последно.