НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Даниела Божинова: Трябва гражданите да имат по-голямо право на участие в управлението

          0
          16
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Може да има социално недоволство заради липсата на нов бюджет, както и заради преминаването от лев към евро. Няма как да не се усети въздействие върху цените. Това би било така независимо от управлението, въпросът е в размера на въздействието.“

          Това каза съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Божинова, която е бивш народен представител в 49-ото НС от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ най-важно е какви реформи ще предложат политическите партии.

          „От големите протести стана ясно, че хората искат повече участие и управление с тяхно съгласие. В момента единственото право на участие е правото на протест“, каза още гостенката.

          „Може да има социално недоволство заради липсата на нов бюджет, както и заради преминаването от лев към евро. Няма как да не се усети въздействие върху цените. Това би било така независимо от управлението, въпросът е в размера на въздействието.“

          Това каза съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Божинова, която е бивш народен представител в 49-ото НС от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ най-важно е какви реформи ще предложат политическите партии.

          „От големите протести стана ясно, че хората искат повече участие и управление с тяхно съгласие. В момента единственото право на участие е правото на протест“, каза още гостенката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Софийска баница – топлина за празниците, вдъхновена от традицията

          Телевизия Евроком -
          Празниците идват тихо, почти неусетно. Улиците се пълнят със светлини, домове­те - с очакване, а сърцата с една особена мекота, която се появява само...
          Футбол

          Фернандо Хинер: Събрахме 150 хиляди евро за Любо Пенев

          Николай Минчев -
          Около 150 000 хиляди евро са събрани в Испания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в...
          Политика

          Петьо Дафинкичев: Българските пенсионери живеят зле

          Златина Петкова -
          "Българските пенсионери живеят зле, най-вече тези в провинцията." Това каза главният редактор на вестник "Пенсионери" Петьо Дафинкичев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions