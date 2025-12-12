Даниела Божинова: Трябва гражданите да имат по-голямо право на участие в управлението

„Може да има социално недоволство заради липсата на нов бюджет, както и заради преминаването от лев към евро. Няма как да не се усети въздействие върху цените. Това би било така независимо от управлението, въпросът е в размера на въздействието.“

Това каза съпредседателят на „Зелено движение“ Даниела Божинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Божинова, която е бивш народен представител в 49-ото НС от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ най-важно е какви реформи ще предложат политическите партии.