DeepState: Руската армия се придвижва в Мирноград

Руската армия е напреднала близо до Мирноград в Донецка област, според анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState, които съобщиха за това в своя Telegram канал.

Отбелязва се, че руските войски са напреднали във Владимировка, Панковка и Новоекономическое, както и близо до Мирноград и Софиевка.

DeepState добави още, че линията на контакт в мина „Капитална“ е изяснена.