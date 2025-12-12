НА ЖИВО
          DeepState: Руската армия се придвижва в Мирноград

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е напреднала близо до Мирноград в Донецка област, според анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState, които съобщиха за това в своя Telegram канал.

          Отбелязва се, че руските войски са напреднали във Владимировка, Панковка и Новоекономическое, както и близо до Мирноград и Софиевка.

          DeepState добави още, че линията на контакт в мина „Капитална“ е изяснена.

