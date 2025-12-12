През последните 24 часа руските войски са напреднали на шест места по две съседни фронтови линии на Покровско направление в Донецка област. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

Анализаторите, по-специално, регистрираха руски настъпления близо до Мирноград, както и в село Новоекономичное, разположено североизточно от града. DeepState също така изясни линията на контакт малко на запад от Новоекономичное, близо до мина „Капитална“. Зоната на руския контрол тук се оказа малко по-малка от показаната на 10 декември.

По-на североизток, в района на вече елиминирания руски издатък Доброполе, руската армия напредна във Володимировка, Панковка и близо до Софиевка.

Междувременно, в сутрешния си доклад, Генералният щаб на ВСУ регистрира руски атаки в Покровския сектор, предимно в други населени места. Според него, на този участък от фронта ВСУ са спрели 49 руски атаки близо до населените места Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и към Новопавловка.

По-рано беше съобщено, че по-на север в Донецка област, в рамките на Лиманското направление, руските войски са напреднали по северния фланг на Лиман близо до три населени места: Средне, Дерилово и Колодязи.