НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руснаците удариха ВСУ едновременно на шест места на Покровско направление

          0
          65
          Руско настъпление при Покровск
          Руско настъпление при Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските войски са напреднали на шест места по две съседни фронтови линии на Покровско направление в Донецка област. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          - Реклама -

          Анализаторите, по-специално, регистрираха руски настъпления близо до Мирноград, както и в село Новоекономичное, разположено североизточно от града. DeepState също така изясни линията на контакт малко на запад от Новоекономичное, близо до мина „Капитална“. Зоната на руския контрол тук се оказа малко по-малка от показаната на 10 декември.

          По-на североизток, в района на вече елиминирания руски издатък Доброполе, руската армия напредна във Володимировка, Панковка и близо до Софиевка.

          Междувременно, в сутрешния си доклад, Генералният щаб на ВСУ регистрира руски атаки в Покровския сектор, предимно в други населени места. Според него, на този участък от фронта ВСУ са спрели 49 руски атаки близо до населените места Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и към Новопавловка.

          По-рано беше съобщено, че по-на север в Донецка област, в рамките на Лиманското направление, руските войски са напреднали по северния фланг на Лиман близо до три населени места: Средне, Дерилово и Колодязи.

          През последните 24 часа руските войски са напреднали на шест места по две съседни фронтови линии на Покровско направление в Донецка област. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          - Реклама -

          Анализаторите, по-специално, регистрираха руски настъпления близо до Мирноград, както и в село Новоекономичное, разположено североизточно от града. DeepState също така изясни линията на контакт малко на запад от Новоекономичное, близо до мина „Капитална“. Зоната на руския контрол тук се оказа малко по-малка от показаната на 10 декември.

          По-на североизток, в района на вече елиминирания руски издатък Доброполе, руската армия напредна във Володимировка, Панковка и близо до Софиевка.

          Междувременно, в сутрешния си доклад, Генералният щаб на ВСУ регистрира руски атаки в Покровския сектор, предимно в други населени места. Според него, на този участък от фронта ВСУ са спрели 49 руски атаки близо до населените места Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и към Новопавловка.

          По-рано беше съобщено, че по-на север в Донецка област, в рамките на Лиманското направление, руските войски са напреднали по северния фланг на Лиман близо до три населени места: Средне, Дерилово и Колодязи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Целият Донбас е руски, но там може да бъде създадена демилитаризирана зона

          Иван Христов -
          Целият Донбас ще е руски, но там може да бъде създадена демилитаризирана зона. Това заяви помощникът на преиздента на Русия Юрий Ушаков, цитиран от...
          Война

          WSJ: Фронтови офицери от ВСУ не са съгласни с Тръмп, че Украйна губи войната от Русия

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Украйна губи войната срещу Русия. Фронтови офицери и западните военни обаче опровергават този наратив, подчертавайки, че Въоръжените...
          Война

          DeepState: ВСУ са спрели руското настъпление при Купянск и са си върнали част от града

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция за блокиране на настъплението на руската армия в района на Купянск, Харковска област, и са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions