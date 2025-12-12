DeepState: ВСУ са спрели руското настъпление при Купянск и са си върнали част от града

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция за блокиране на настъплението на руската армия в района на Купянск, Харковска област, и са поели контрола над северозападните покрайнини на града, съобщи в петък, 12 декември, мониторинговата публична група DeepState.

„Трудната и продължителна операция продължава, тъй като в центъра на града все още съществуват руски анклави. В интернет вече има множество изображения, потвърждаващи успешните действия на Силите за специални операции, така че публикуваме информацията, която вече е безопасно да бъде разкрита“, заявяват от групата.

Осинтерите отбелязват, че операцията е започнала с установяване на блокираща линия и отделяне на руския гарнизон в града от основните сили.

„Отбранителните сили сравнително бързо взеха Радковка и Кондрашовка, а също така получиха огневи контрол над Голубовка. След това се състоя разчистването на Мирне и северозападните покрайнини на самия Купянск“, пишат DeepState.

В момента ВСУ – ударната групировка на Втори корпус на Националната гвардия на Украйна „Хартия“ заедно с териториалната отбрана (ТрО) на Купянск – продължават настъплението си в централната част на града, където руските войски все още имат няколко анклава. Операцията продължава.