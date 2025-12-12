Демократите публикуваха СНИМКИ на Тръмп, Клинтън и Гейтс от имението на Епстийн

Демократите от Комитета за надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите на САЩ публикуваха 19 снимки от имението на покойния Джефри Епстийн, които според тях повдигат нови въпроси за връзките му с някои от най-влиятелните мъже в света.

Снимките са част от пакет от около 95 000 изображения, получени от имението на Епстийн в рамките на текущо разследване на Конгреса. На тях се виждат фигури като президентът на САЩ Доналд Тръмп, бившият президент Бил Клинтън, Бил Гейтс, бившият министър на финансите Лари Съмърс, както и други публични личности.

„Време е да се сложи край на прикриването от страна на Белия дом и да се възстанови справедливостта за оцелелите от Джефри Епстийн и неговите влиятелни приятели“, заяви водещият демократ в комисията Робърт Гарсия.

„Тези тревожни снимки повдигат още повече въпроси за Епстийн и неговите връзки с някои от най-влиятелните мъже в света. Министерството на правосъдието трябва да публикува всички файлове – веднага.“

Какво показват публикуваните изображения

Сред разпространените кадри има снимки, на които Доналд Тръмп е заснет:

в компанията на Епстийн;

заобиколен от жени, чиито лица са заличени;

в разговори и социални ситуации в имението.

Публикувана е и снимка на сувенирен артикул с надпис „Trump condoms – I’m huge!“, продаван за 4,50 долара.

В пакета присъства и подписана снимка на Бил Клинтън, на която той позира усмихнат до Епстийн и Гислейн Максуел, осъдена на 20 години затвор за участие в схема за сексуален трафик. Връзките на Клинтън с Епстийн, включително пътувания със самолета му след края на президентския мандат, са добре документирани, като Клинтън твърди, че е прекъснал контактите си с него преди ареста му през 2019 г. и не е знаел за престъпленията му.

Сред снимките има и кадри с Бил Гейтс, принц Андрю, Стив Банън и Уди Алън, които подчертават широката мрежа от контакти на Епстийн в политиката, бизнеса и културата.

Реакции и правни последици

Съгласно законодателство, прието от Конгреса миналия месец, Министерството на правосъдието е длъжно да публикува пълния пакет документи, свързани с Епстийн, до 19 декември, след като съдилищата дадоха разрешение за оповестяване на материалите от голямото жури.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че е прекратил отношенията си с Епстийн преди години и определи усилията за освобождаване на файловете като „измама“, но въпреки това подкрепи закона за публикуването им и го подписа.

Републиканците в Комисията за надзор остро разкритикуваха действията на демократите:

„Демократите подбират снимки и правят целенасочени редакции, за да създадат фалшива история за президента Тръмп. Нищо в документите не показва нарушения. Това е поставяне на политиката над справедливостта за оцелелите.“

От своя страна демократите заявиха, че още снимки ще бъдат публикувани в следващите дни и седмици, като самоличността на жертвите ще остане защитена.