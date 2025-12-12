НА ЖИВО
      петък, 12.12.25
          Децата от „Искам да пея" превземат ефира на Евроком тази неделя

          Пламена Ганева
          Тази неделя, 14 декември, зрителите на Евроком ще станат свидетели на едно от най-вълнуващите издания на „Вечните песни на България“.

          Учениците от Музикална школа „Искам да пея“, с ръководител Стоян Петров, ще представят вечни български хитове в свои ярки, чисти и емоционални изпълнения. Младите таланти за пореден път доказват, че детските гласове носят силата, духа и бъдещето на българската музика.

          Сред участниците е и Георги Иванов – едно от изгряващите деца на школата, който впечатли цяла България със своето участие и финалистка позиция в „България търси талант“. В предаването той ще изпълни песента, с която срази журито и спечели симпатиите на зрителите.

          „Вечните песни на България“ посвещава това издание на детския талант – доказателство, че когато музиката се подава на децата с любов, резултатът е истинска магия.

          Гледайте на 14 декември от 20:00 часа по Евроком – вечер, изпълнена с вдъхновение, емоции и незабравими изпълнения.

          Последвайте Евроком в Google News

