      петък, 12.12.25
          Политика

          Димо Дренчев: Безотговорно е, че коалицията подаде оставка без приет бюджет

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Безотговорно е това, че коалицията подаде оставка без приет бюджет. Вотът не можа да събере 121 гласа, но те подадоха оставка въпреки това.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Дренчев коментира протестите от последните няколко седмици, които изкараха стотици хиляди хора на улицата.

          „Това, че е имало един голям протест, колкото и да е силна енергията на хората, е абсолютно недостатъчно, за да поддаде правителството. Категоричен съм, че оставката е под външен натиск“, каза още гостът.

          Дренчев коментира протестите от последните няколко седмици, които изкараха стотици хиляди хора на улицата.

          „Това, че е имало един голям протест, колкото и да е силна енергията на хората, е абсолютно недостатъчно, за да поддаде правителството. Категоричен съм, че оставката е под външен натиск“, каза още гостът.

