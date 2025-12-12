Димо Дренчев: Безотговорно е, че коалицията подаде оставка без приет бюджет

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Дренчев коментира протестите от последните няколко седмици, които изкараха стотици хиляди хора на улицата.
Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Дренчев коментира протестите от последните няколко седмици, които изкараха стотици хиляди хора на улицата.
Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Дренчев коментира протестите от последните няколко седмици, които изкараха стотици хиляди хора на улицата.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg