Доналд Тръмп предупреди, че от конфликта в Украйна може да избухне Трета световна война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че продължаващият конфликт между Русия и Украйна може да ескалира в Трета световна война, предава Newsweek.

- Реклама -

„Подобни неща водят до Tрета световна война. И аз казах това онзи ден, казах ви, знаете ли, всички продължават да играят игрички, ще се окажете в Tрета световна война. А ние не искаме да видим това да се случва“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Той добави, че САЩ „работят много усилено“ в своето посредничество за мирно споразумение, което според него има подкрепа и от двете страни, с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територия на Русия, което е част от предложението на Тръмп.