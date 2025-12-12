НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Тръмп предупреди, че от конфликта в Украйна може да избухне Трета световна война

          0
          115
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че продължаващият конфликт между Русия и Украйна може да ескалира в Трета световна война, предава Newsweek.

          - Реклама -

          „Подобни неща водят до Tрета световна война. И аз казах това онзи ден, казах ви, знаете ли, всички продължават да играят игрички, ще се окажете в Tрета световна война. А ние не искаме да видим това да се случва“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

          Той добави, че САЩ „работят много усилено“ в своето посредничество за мирно споразумение, което според него има подкрепа и от двете страни, с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.

          Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територия на Русия, което е част от предложението на Тръмп.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че продължаващият конфликт между Русия и Украйна може да ескалира в Трета световна война, предава Newsweek.

          - Реклама -

          „Подобни неща водят до Tрета световна война. И аз казах това онзи ден, казах ви, знаете ли, всички продължават да играят игрички, ще се окажете в Tрета световна война. А ние не искаме да видим това да се случва“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

          Той добави, че САЩ „работят много усилено“ в своето посредничество за мирно споразумение, което според него има подкрепа и от двете страни, с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.

          Зеленски отдавна заявява, че Киев няма да се съгласи да предаде територия на Русия, което е част от предложението на Тръмп.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Турция призова Украйна да отстъпи територии на Русия

          Иван Христов -
          Турция призова Украйна да приеме териториални загуби в името на мира, съобщава CNN Turk. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че „Европа трябва да...
          Война

          ВСУ поразиха два руски кораба в Каспийско море

          Иван Христов -
          ВСУ обявиха, че са поразили два руски кораба в Каспийско море край бреговете на Република Калмикия, предава УНИАН. Заявява се, че те са превозвали въоръжение...
          Война

          Тръмп: Войната в Украйна може да прерасне в Трета световна война

          Десислава Димитрова -
          Президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение относно продължаващия конфликт между Русия и Украйна, като подчерта, че подобни сблъсъци имат потенциал да ескалират до световни войни.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions