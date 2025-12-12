НА ЖИВО
          Война

          Доставките на оръжия за Украйна по програмата PURL набират обороти

          PURL
          PURL
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска обяви в интервю за „Суспилне“, че доставките на американско оръжие за Украйна чрез механизма за бързо реагиране PURL ще възлизат на приблизително 5 милиарда долара до края на годината.

          - Реклама -

          Тя отбеляза, че тези доставки включват системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и критични резервни части. Тя също така заяви, че програмата PURL отговаря на най-належащите нужди на Украйна.

          „Лъвският пай от средствата за противовъздушна отбрана пристига в Украйна чрез PURL – това буквално е разликата между живота и смъртта“, посочи тя.

          Според официалния представител, логистиката за Украйна работи денонощно чрез хъбове в Полша и Румъния. Европейските съюзници, Канада, Австралия и Нова Зеландия, финансират пакетите. Шекеринска отбеляза също, че въпреки значителните доставки, Киев „винаги се нуждае от повече противовъздушна отбрана“. Официалният представител добави, че отбранителните индустрии на страните от НАТО увеличават производството, за да покрият този недостиг.

