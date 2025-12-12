НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Другата седмица ще станат ясни четвъртфиналните двойки за Купата на България

          Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026 година

          0
          10
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Българската професионална футболна лига информира, че жребият за четвъртфиналите на SESAME Купа България ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

          - Реклама -

          В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

          Жребият е пълен, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

          Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

          Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

          Българската професионална футболна лига информира, че жребият за четвъртфиналите на SESAME Купа България ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

          - Реклама -

          В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

          Жребият е пълен, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

          Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

          Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Фернандо Хинер: Събрахме 150 хиляди евро за Любо Пенев

          Николай Минчев -
          Около 150 000 хиляди евро са събрани в Испания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в...
          Футбол

          Играч на Лудогорец е аут за 4 месеца

          Николай Минчев -
          Играчът на Лудогорец Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в...
          Други

          Победа номер 83 в кариерата на Линдзи Вон

          Николай Минчев -
          Легендата в ските Линдзи Вон първото спускане за сезона в Санкт Мориц, валидно за Световната купа. 41-годишната американка единствена слезе по трасето за под...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions