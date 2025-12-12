Другата седмица ще станат ясни четвъртфиналните двойки за Купата на България

Българската професионална футболна лига информира, че жребият за четвъртфиналите на SESAME Купа България ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

Жребият е пълен, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.