Двама от ЦСКА с леки проблеми преди мача утре

ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален мач от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София). Участие в тренировката на клубната база в Панчарево взеха всички футболисти от разширения състав на „армейците“ с изключение на Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски, които са на индивидуален режим заради леки здравословни проблеми, съобщиха „червените“ в официалния си сайт.

Двубоят срещу Локомотив (Сф) е утре (13 декември) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Вратите на съоръжението за зрители ще бъдат отворени един час преди началото на мача, а билети могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на ул. „Гурко“ и в официални магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.