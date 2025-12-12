НА ЖИВО
      петък, 12.12.25
          Спорт

          Двама от ЦСКА с леки проблеми преди мача утре

          Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски се подготвят на индивидуален режим

          ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален мач от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София). Участие в тренировката на клубната база в Панчарево взеха всички футболисти от разширения състав на „армейците“ с изключение на Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски, които са на индивидуален режим заради леки здравословни проблеми, съобщиха „червените“ в официалния си сайт.

          Двубоят срещу Локомотив (Сф) е утре (13 декември) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Вратите на съоръжението за зрители ще бъдат отворени един час преди началото на мача, а билети могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на ул. „Гурко“ и в официални магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.

