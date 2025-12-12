ЕДИНОДУШНО: Депутатите приеха оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета на Росен Желязков, която беше подадена вчера. „За“ гласуваха 227 депутати, „против“ и „въздържали се“ нямаше. По парламентарни групи гласовете бяха разпределени, както следва:
ГЕРБ-СДС – 62
ПП-ДБ – 36
„Възраждане“ – 33
ДПС-Ново начало – 25
БСП-Обединена левица – 18
ИТН – 17
АПС – 14
МЕЧ – 10
„Величие“ – 8
Независими – 4
