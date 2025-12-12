НА ЖИВО
          ЕДИНОДУШНО: Депутатите приеха оставката на кабинета „Желязков“

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета на Росен Желязков, която беше подадена вчера. „За“ гласуваха 227 депутати, „против“ и „въздържали се“ нямаше. По парламентарни групи гласовете бяха разпределени, както следва:

          • ГЕРБ-СДС – 62
          • ПП-ДБ – 36
          • „Възраждане“ – 33
          • ДПС-Ново начало – 25
          • БСП-Обединена левица – 18
          • ИТН – 17
          • АПС – 14
          • МЕЧ – 10
          • „Величие“ – 8
          • Независими – 4
          Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

