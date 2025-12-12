ЕК е категорична: Решението за България вече е взето

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали политическата обстановка у нас може да доведе до промяна преди 1 януари догодина, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Попитан дали съществува „техническа възможност“ България да не въведе еврото от началото на следващата година или да се откаже, след като веднъж бъде приета, говорителят подчерта, че отговорът е категоричен.

„Има ясно определени изисквания за влизане в еврозоната и България ги изпълни“, заяви той.

По думите му всички необходими решения вече са приети.

„Предвижда се от 1 януари България да въведе еврото“, обобщи говорителят на Европейската комисия.

По-рано днес от партия „Възраждане“ обявиха намерение да внесат в Народното събрание проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната.