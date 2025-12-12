НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ЕК е категорична: Решението за България вече е взето

          1
          998
          Снимка: expert.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали политическата обстановка у нас може да доведе до промяна преди 1 януари догодина, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

          - Реклама -

          Попитан дали съществува „техническа възможност“ България да не въведе еврото от началото на следващата година или да се откаже, след като веднъж бъде приета, говорителят подчерта, че отговорът е категоричен.

          Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната

          „Има ясно определени изисквания за влизане в еврозоната и България ги изпълни“, заяви той.

          По думите му всички необходими решения вече са приети.

          „Предвижда се от 1 януари България да въведе еврото“, обобщи говорителят на Европейската комисия.

          По-рано днес от партия „Възраждане“ обявиха намерение да внесат в Народното събрание проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната.

          Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали политическата обстановка у нас може да доведе до промяна преди 1 януари догодина, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

          - Реклама -

          Попитан дали съществува „техническа възможност“ България да не въведе еврото от началото на следващата година или да се откаже, след като веднъж бъде приета, говорителят подчерта, че отговорът е категоричен.

          Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната Костадинов: Внасяме решение за отлагане на членството в еврозоната

          „Има ясно определени изисквания за влизане в еврозоната и България ги изпълни“, заяви той.

          По думите му всички необходими решения вече са приети.

          „Предвижда се от 1 януари България да въведе еврото“, обобщи говорителят на Европейската комисия.

          По-рано днес от партия „Възраждане“ обявиха намерение да внесат в Народното събрание проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Седмица по-късно: „Морска администрация“ в готовност за изтегляне на танкера „Кайрос“

          Никола Павлов -
          Вече една седмица танкерът „Кайрос“ се намира на котва край бреговете на Ахтопол. От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявиха, че имат пълна готовност да...
          Инциденти

          Последна информация за състоянието на пострадалите в катастрофата на „Цариградско шосе“

          Никола Павлов -
          Състоянието на двамата пострадали при пътнотранспортното произшествие, станало рано тази сутрин на булевард „Цариградско шосе“ в столицата, остава тежко. Ранените са транспортирани за лечение...
          Общество

          Мръсен въздух: Двойно завишение на фини прахови частици отчитат в Благоевград

          Никола Павлов -
          Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените...

          1 коментар

          1. Българите сме категорични НЯМА ДА ИМА ЕВРО в България и европейският съюз се разпадна.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions