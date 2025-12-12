ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки

Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, която ще влезе в сила от 1 юли 2026 г., съобщиха световните агенции.

Решението е било договорено от финансовите министри на страните членки на ЕС с цел да се ограничи масовият наплив на евтини онлайн поръчки към европейския пазар. Информацията беше потвърдена пред Ройтерс от френския министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Мярката е определена като временна и ще действа до 2028 г., когато се предвижда всички стоки, внасяни в ЕС – независимо от стойността им – да подлежат на митническо облагане.

Данните на Европейската комисия показват мащаба на проблема – само през 2024 г. в ЕС са внесени 4,6 милиарда малки пратки на стойност под 150 евро, което се равнява на над 12 милиона пратки дневно. Броят им се е удвоявал всяка година, а досега тези стоки се внасяха без мита.

Новата такса ще засегне най-вече онлайн търговци извън ЕС, като китайските платформи Shein, Temu и AliExpress. Според официалните данни 91% от всички пратки до 150 евро през 2024 г. са били изпратени именно от тези електронни магазини.

От Брюксел подчертават, че целта е по-справедлива конкуренция, облекчаване на натиска върху митническите служби и по-добър контрол върху масовия внос на нискостойностни стоки.