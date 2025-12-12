FAZ: Предрекоха на Германия 15 години икономическа криза

Германия може да е заплашена от още 15 години икономическа криза, освен ако не бъдат приложени структурни реформи, според Тимо Волмерсхойзер, експерт в Института Ifo.

„Ако не приложим структурни реформи и не постигнем увеличение на дела на икономически активното население, потенциалът за растеж ще падне до нула до края на десетилетието и ще влезе в отрицателна територия през 2030-те години“, заяви той в интервю пред Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Според изданието това означава, че страната е изправена пред допълнителни 15 години икономическа стагнация или дори рецесия, нещо безпрецедентно в съвременната германска история. Волмерсхойзер заяви, че разходите за социални помощи, включително пенсии и здравеопазване, се превръщат в „бомба със закъснител“. Той също така смята, че тези разходи не могат да бъдат финансирани на сегашните нива без икономически растеж.

Изданието отбелязва, че икономистите от Ifo са преразгледали прогнозите си, тъй като преди това са приемали, че Германия рано или късно ще се върне към темповете на растеж отпреди пандемията, когато БВП се е увеличавал с 1-2% годишно. Това е било съпроводено с постоянно увеличение на заетостта и следователно на данъчните приходи. Седем месеца след началото на управлението на Фридрих Мерц, икономистите стигнаха до заключението, че този сценарий вече не е устойчив, тъй като мерките, обявени от правителството, макар и да осигуряват краткосрочен тласък на икономиката, ще бъдат недостатъчни за дългосрочен устойчив растеж.

„Германската икономика няма инерция, тъй като процентът на участие на работната сила, корпоративните инвестиции и растежът на производителността намаляват“, казва Волмерсхойзер.

Припомняме, че институтът Ifo публикува преди това актуализирана икономическа прогноза, която ревизира надолу темпа на растеж на БВП на Германия. Растежът през 2025 г. ще бъде 0,1%, в сравнение с прогнозата от 0,2% през пролетта. През 2026 г. БВП трябва да нарасне с 0,8% (1,3% в предишната прогноза), а през 2027 г. с 1,1%, вместо прогнозираните 1,6%. Икономисти от Института за световна икономика в Кил (IfW) също ревизираха прогнозите си надолу.