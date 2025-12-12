НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Фернандо Хинер: Събрахме 150 хиляди евро за Любо Пенев

          "Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Това ме кара да настръхвам и ме разчувства. Дано той да успее и ще направим всичко възможно, за да му помогнем" - сподели президентът на Асоциацията на футболистите на Валенсия

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Около 150 000 хиляди евро са събрани в Испания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия. Това разкри бившият съотборник на Ел Голеадор във Валенсия – Фернандо Хинер.

          - Реклама -

          За да продължи лечението на Пенев са необходими 300 000 евро.

          „Любо Пенев остави следа тук във Валенсия. Има поколения, в които футболистите оставят своята следа, като Любо беше един от тях. За да продължи лечението му са необходими 300 хиляди евро, като искаме да съберем максимална сума. Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Това ме кара да настръхвам и ме разчувства. Дано той да успее и ще направим всичко възможно, за да му помогнем“, сподели Хинер, който отговаря за инициативата в качеството си на президент на Асоциацията на футболистите на Валенсия, пред El Chiringuito

          Около 150 000 хиляди евро са събрани в Испания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия. Това разкри бившият съотборник на Ел Голеадор във Валенсия – Фернандо Хинер.

          - Реклама -

          За да продължи лечението на Пенев са необходими 300 000 евро.

          „Любо Пенев остави следа тук във Валенсия. Има поколения, в които футболистите оставят своята следа, като Любо беше един от тях. За да продължи лечението му са необходими 300 хиляди евро, като искаме да съберем максимална сума. Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Това ме кара да настръхвам и ме разчувства. Дано той да успее и ще направим всичко възможно, за да му помогнем“, сподели Хинер, който отговаря за инициативата в качеството си на президент на Асоциацията на футболистите на Валенсия, пред El Chiringuito

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Софийска баница – топлина за празниците, вдъхновена от традицията

          Телевизия Евроком -
          Празниците идват тихо, почти неусетно. Улиците се пълнят със светлини, домове­те - с очакване, а сърцата с една особена мекота, която се появява само...
          Политика

          Даниела Божинова: Трябва гражданите да имат по-голямо право на участие в управлението

          Златина Петкова -
          "Може да има социално недоволство заради липсата на нов бюджет, както и заради преминаването от лев към евро. Няма как да не се усети...
          Футбол

          Другата седмица ще станат ясни четвъртфиналните двойки за Купата на България

          Николай Минчев -
          Българската професионална футболна лига информира, че жребият за четвъртфиналите на SESAME Купа България ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions