Фискалният съвет на България излезе с препоръка за преработване на проектозакона за държавния бюджет за 2026 г., както и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Становището бе оповестено непосредствено след политическите сътресения в страната, при които премиерът Росен Желязков подаде оставка заради масови протести, а парламентът я прие единодушно на 12 декември 2025 г.

Експертите от Фискалния съвет подчертават, че заложените приходи в проекта са нереалистично завишени. Те алармират за риск от неизпълнение на данъчните постъпления между 3,5 и 4,7 млрд. евро, в зависимост от икономическата конюнктура. Съветът препоръчва премахване на автоматичните индексирания на заплатите в определени сектори, тъй като те създават фискален дисбаланс, и настоява за фокус върху ефективността на публичните разходи.

Анализът показва, че правилото за ограничаване на публичния сектор до 40% от БВП е нарушено в плановете за 2026 г., като тази тенденция се запазва и в следващите години. Предвижда се експанзия на държавните разходи от около 5% от БВП през 2026 г., което увеличава дела на държавата в икономиката, въпреки добрите макроикономически показатели.

Особено тревожна е констатацията за нарастването на консолидирания държавен дълг. Според данните той достига 29% от БВП през 2025 г. и се очаква да нарасне до 37% от БВП в края на 2028 г. Разходите за обслужване на дълга също бележат рязък скок – от 0,5 млрд. евро през 2024 г. до прогнозни 1,8 млрд. евро през 2028 г. От институцията предупреждават, че България е заплашена да загуби репутацията си на страна с нисък фискален риск.

Фискалният съвет критикува и практиката за изземане на 100% от дивидентите на държавните предприятия, което води до декапитализация и загуба на конкурентоспособност. Институцията призовава за създаване на фискални буфери над задължителните 1,5% от БВП, за да се гарантира стабилност.