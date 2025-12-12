НА ЖИВО
          Фискалният съвет настоява за спешен ремонт на Бюджет 2026 и актуализация на прогнозите

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Фискалният съвет на България излезе с официална позиция, в която предлага проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде преработен, а средносрочната бюджетна рамка за периода 2026–2028 г. да бъде актуализирана.

          Според Фискалния съвет заложените приходи в проектобюджета са силно надценени. Изчисленията показват, че между 3,5 и 4,7 млрд. евро няма да бъдат събрани, като точният размер на недостига зависи от допусканията за развитието на структурата на брутния вътрешен продукт (БВП). За да се балансира хазната, експертите предлагат в разходната част да бъдат премахнати автоматичните механизми за индексиране на възнагражденията в определени сектори, тъй като те създават сериозен бюджетен дисбаланс. Препоръчва се и елиминирането на всички числови правила, водещи до процикличност на разходите.

          Анализът подчертава необходимостта от по-сериозни усилия за създаване на циклични буфери, които да надхвърлят регулативно изискуемия минимум от 1,5 процента от БВП. Нужен е и структурен буфер за осигуряване на фискално пространство за реформи. Експертите алармират, че правилото размерът на публичния сектор да не надвишава 40 процента от БВП е нарушено за 2026 г., като тази тенденция се запазва и през следващите години. Експанзията на държавните разходи през 2026 г. възлиза на около 5 процента от БВП, което води до трайно увеличение на дела на публичния сектор спрямо частния, въпреки добрите икономически показатели.

          Фискалният съвет изразява загриженост относно темпа на нарастване на държавния дълг. Консолидираният дълг се увеличава до 29 процента от БВП за текущата година и се очаква да достигне 37 процента от БВП в края на разглеждания период. Паралелно с това нарастват и разходите за обслужване на задълженията – от 0,5 млрд. евро за 2024 г. до 1,8 млрд. евро през 2028 г. Според Съвета рязкото увеличаване на дълговото бреме ще оскъпи финансирането на международните пазари, а България е напът да загуби имиджа си на страна с нисък фискален риск.

          Критика е отправена и към продължаващата политика за отчисляване на 100 процента от дивидентите на държавните предприятия. Според експертите това ще доведе до тяхната декапитализация и невъзможност за поддържане на конкурентоспособност в средносрочен план.

