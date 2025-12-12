НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Франция и Германия с поглед към българското правосъдие

          0
          52
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене Планк, и на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен.

          - Реклама -

          В разговора участваха още заместник-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия Мими Фурнаджиева, както и заместник-посланикът на Германия д-р Фредерик Ханке.

          Сред основните теми на срещата бяха предизвикателствата пред гарантирането на върховенството на правото, отстояването на независимостта на съдиите, както и продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес.

          Обсъдени бяха и проблемите с изтеклите мандати на членовете на Висшия съдебен съвет и на инспекторите в Инспектората към ВСС, както и функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник.

          В хода на разговора беше поставен специален акцент върху значението на независимия съд и върху позициите на съдиите като ключов фактор за реалното осъществяване на съдебната реформа в страната.

          В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене Планк, и на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен.

          - Реклама -

          В разговора участваха още заместник-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия Мими Фурнаджиева, както и заместник-посланикът на Германия д-р Фредерик Ханке.

          Сред основните теми на срещата бяха предизвикателствата пред гарантирането на върховенството на правото, отстояването на независимостта на съдиите, както и продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес.

          Обсъдени бяха и проблемите с изтеклите мандати на членовете на Висшия съдебен съвет и на инспекторите в Инспектората към ВСС, както и функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник.

          В хода на разговора беше поставен специален акцент върху значението на независимия съд и върху позициите на съдиите като ключов фактор за реалното осъществяване на съдебната реформа в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Маркировка по „Хемус“, „Струма“ и път I-8 ще ограничава движението от 15 до 19 декември

          Десислава Димитрова -
          През следващата седмица - от 15 до 19 декември, от 8 ч. до 17 ч. ще се полага маркировка в участъци от АМ “Хемус“, АМ “Струма“ и път I-8 в района на Нови хан.
          Инциденти

          Планът за изтегляне на танкера „Кайрос“ край Ахтопол е в ход: Кабинетът отпусна 1,2 млн. лева

          Никола Павлов -
          Действията по спасителната операция на танкера „Кайрос“, който заседна в акваторията на Ахтопол, се изпълняват стриктно по график и без закъснения. Това потвърдиха днес...
          Общество

          ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки

          Пламена Ганева -
          Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, която ще влезе в сила от 1...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions