Франция и Германия с поглед към българското правосъдие

В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене Планк, и на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен.

- Реклама -

В разговора участваха още заместник-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия Мими Фурнаджиева, както и заместник-посланикът на Германия д-р Фредерик Ханке.

Сред основните теми на срещата бяха предизвикателствата пред гарантирането на върховенството на правото, отстояването на независимостта на съдиите, както и продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес.

Обсъдени бяха и проблемите с изтеклите мандати на членовете на Висшия съдебен съвет и на инспекторите в Инспектората към ВСС, както и функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник.

В хода на разговора беше поставен специален акцент върху значението на независимия съд и върху позициите на съдиите като ключов фактор за реалното осъществяване на съдебната реформа в страната.