      петък, 12.12.25
          Генерал от Бундесвера: ВСУ може да атакува с всички сили през пролетта, ако има зимно примирие

          Роланд Катер
          Роланд Катер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ако в Украйна бъде установено прекратяване на огъня по време на изборите, Киев би могъл да реорганизира Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и след това да започне настъпателна операция, според генерала от Бундесвера в оставка Роланд Катер в интервю пред Welt.

          В отговор на въпроса на водещия относно предложеното прекратяване на огъня по време на изборите в Украйна, експертът призна, че Киев би могъл да използва ситуацията в своя полза.

          „Сега сме изправени пред зима и това предлага възможност за доставка на провизии, реорганизация, разбира се, и възможност за повторна атака с пълна сила през пролетта“, заяви той.

          Според Катер, въпросът за сигурността на изборите също ще играе значителна роля, превръщайки се в точка на спор между страните в конфликта.

          „Как трябва да работи това? И ако работи, кой печели?“, попита генералът.

