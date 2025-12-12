НА ЖИВО
          ГЕРБ изключва нова коалиция с ПП-ДБ след предсрочния вот и оставката на кабинета „Желязков"

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори в България, които следват оставката на кабинета „Желязков“ под натиска на протестите, организирани от ПП-ДБ, вероятно няма да бъдат единствените за наближаващата 2026 г. Този извод се налага след категоричните заявки както от страна на първата политическа сила ГЕРБ-СДС, така и от техните опоненти, че управление в нова „сглобка“ в следващото Народно събрание е невъзможно.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред своите депутати, че преформатиране на правителството в рамките на настоящия парламент е изключено. След опита от взаимодействието с ПП-ДБ по време на кабинета „Денков-Габриел“, партията е твърдо решена да не повтаря същия сценарий.

          Позицията на партията бе потвърдена и от парламентарната трибуна от депутата Тома Биков, който се обърна директно към опонентите си:

          „Една от травмите на колегите от ППДБ е, че са били коалиция с ГЕРБ и техните избиратели се разочаровали. Те се разочароваха не от коалицията, а от заканите ви, че няма да управлявате с ГЕРБ и ги излъгахте. Ние нямаме никакво намерение да управляваме с вас по принцип. Не се заричайте.

          Когато говорите нещо, което ви е дошло на ум днес, утре може да се окаже, че ще трябва да взаимодействате с определена политическа сила, може да не е ГЕРБ. Никой от нас няма желание да работи с вас. Затова няма нужда да опровергавате по студиата, че в следащото Народно събрание няма да влезете в коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ няма да влезе в коалиция с вас, за да сте спокойни ви го казвам“.

          1. За всеки самоуважаващ се гражданин на България ще Е обидно да прави коалиция с тези срещу които е ПРОТЕСТИРАЛ,АКО БЪДЕ ИЗБРАН КАТО ДЕПУТАТ към определена ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА !

