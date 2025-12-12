НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Гръцки фермери блокираха отново границата с България – тежкотоварните камиони са спрени

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Гръцките фермери за пореден път затвориха общата граница за преминаване на тежкотоварни камиони, което доведе до сериозни затруднения в трафика.

          - Реклама -
          Гръцки фермери пак блокираха границата при „Кулата“–„Промахон“ Гръцки фермери пак блокираха границата при „Кулата“–„Промахон“

          В момента камиони над 12 тона не могат да преминат през ГКПП „Кулата–Промахон“ и ГКПП „Илинден–Ексохи“. Заради това е усложнено движението по Главен път Е-79 София–Кулата, както и по трасето Симитли – Гоце Делчев.

          Протестните действия, включващи затваряне на българо-гръцката граница, започнаха още миналата седмица и вече няколко пъти доведоха до пълното ѝ блокиране.

          Трети ден на напрежение: гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон“ Трети ден на напрежение: гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон“

          Фермерите в Гърция настояват за изплащане на всички дължими помощи и обезщетения, както и за мерки за повишаване на изкупните цени на продукцията им.

          Гръцките фермери за пореден път затвориха общата граница за преминаване на тежкотоварни камиони, което доведе до сериозни затруднения в трафика.

          - Реклама -
          Гръцки фермери пак блокираха границата при „Кулата“–„Промахон“ Гръцки фермери пак блокираха границата при „Кулата“–„Промахон“

          В момента камиони над 12 тона не могат да преминат през ГКПП „Кулата–Промахон“ и ГКПП „Илинден–Ексохи“. Заради това е усложнено движението по Главен път Е-79 София–Кулата, както и по трасето Симитли – Гоце Делчев.

          Протестните действия, включващи затваряне на българо-гръцката граница, започнаха още миналата седмица и вече няколко пъти доведоха до пълното ѝ блокиране.

          Трети ден на напрежение: гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон“ Трети ден на напрежение: гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон“

          Фермерите в Гърция настояват за изплащане на всички дължими помощи и обезщетения, както и за мерки за повишаване на изкупните цени на продукцията им.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Мръсен въздух: Двойно завишение на фини прахови частици отчитат в Благоевград

          Никола Павлов -
          Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените...
          Политика

          ЕК е категорична: Решението за България вече е взето

          Никола Павлов -
          Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на...
          Култура

          Латино идолът Начо Паскал с голяма ТВ поява във „Вечните песни“ по Eurocom тази събота

          Пламена Ганева -
          Тази събота, 13 декември от 20:00 ч., телевизия Eurocom ще излъчи специално издание на предаването „Вечните песни“ с водещ Владислав Славов. Зрителите ще станат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions