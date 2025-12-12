Гръцки фермери блокираха отново границата с България – тежкотоварните камиони са спрени

Гръцките фермери за пореден път затвориха общата граница за преминаване на тежкотоварни камиони, което доведе до сериозни затруднения в трафика.

В момента камиони над 12 тона не могат да преминат през ГКПП „Кулата–Промахон“ и ГКПП „Илинден–Ексохи“. Заради това е усложнено движението по Главен път Е-79 София–Кулата, както и по трасето Симитли – Гоце Делчев.

Протестните действия, включващи затваряне на българо-гръцката граница, започнаха още миналата седмица и вече няколко пъти доведоха до пълното ѝ блокиране.

Фермерите в Гърция настояват за изплащане на всички дължими помощи и обезщетения, както и за мерки за повишаване на изкупните цени на продукцията им.