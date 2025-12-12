НА ЖИВО
          ISW: Сергей Лавров фактически отхвърли 7 ключови точки от плана на САЩ за войната в Украйна

          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на практика отхвърли седем ключови точки от предложения от САЩ 28-точков план за разрешаване на войната в Украйна, пишат анализаторите от „Инситута за изследване на войната“ (ISW), цитирани от УНИАН.

          Авторите цитират следните точки:

          замразяване на фронтовите линии в Запорожка и Херсонска области;

          рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ, а не на Русия;

          прекратяване на по-нататъшното разширяване на НАТО без изискване за връщане към границите от 1997 г.;

          разрешение за разполагане на европейски изтребители в Полша;

          предоставяне на надеждни гаранции за сигурност на Украйна;

          утвърждаване на суверенитета на Украйна;

          прилагане на нормите на ЕС за защита на религиозните малцинства.

          Лавров предложи на САЩ и НАТО руските искания от декември 2021 г. като основа за гаранции за сигурност за Русия. Сред условията, които биха могли да подкопаят съществуващата структура на НАТО, са точки, като например ограничаване на разполагането на сили и оръжия в страни, присъединили се към Алианса след 1997 г.

          „Изявленията на Лавров от 11 декември показват, че Кремъл не желае да приеме първоначалния мирен план от 28 точки, но Русия ще поиска допълнителни промени, ако Украйна се съгласи с него“, се казва в доклада на ISW.

          Анализаторите също така подчертаха, че позицията на Кремъл по отношение на мирните преговори през 2025 г. не се е променила, а руският президент Владимир Путин преди това е заявявал, че Русия не възнамерява да „отстъпва“ или „дава“ анексирани територии на никого.

          Лавров едновременно с това обяви, че всички „недоразумения“ със САЩ са били разрешени след срещата на Путин с пратеника на САЩ Стив Уиткоф.

          „Сега, тук, в преговорите ни с американците по украинския въпрос, аз лично смятам, че недоразуменията и пропуските са разрешени“, заяви Лавров.

          Той също така подчерта, че Русия е ангажирана да постигне съгласие по пакет от документи в подкрепа на дългосрочен и устойчив мир с гаранции за сигурност за всички участващи страни.

           „Предадохме на американските си колеги допълнителни предложения за колективни гаранции за сигурност. Разбираме, че когато обсъждаме гаранциите за сигурност, не можем да се ограничаваме само до Украйна“, добави той.

          Въпреки изявленията на Лавров за „напредък в преговорите“, анализаторите на ISW отбелязаха, че руските представители продължават да преувеличават успехите на бойното поле, за да създадат впечатление за неизбежен колапс на отбраната на Украйна и да окажат натиск върху Запада и Киев.

          - Реклама -

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

