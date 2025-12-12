НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Италия парализирана от обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

          0
          56
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка в знак на протест срещу проектобюджета за 2026 г., предложен от правителството, съобщава АНСА. Акцията доведе до сериозни смущения в училищната система и транспортния сектор.

          - Реклама -
          Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети

          В градовете Неапол и Милано метрото не работи, което допълнително утежни градския транспорт. Училищата в много региони останаха затворени, като най-силно засегнат се оказа район Лигурия.

          По време на демонстрация във Флоренция главният секретар на Общата италианска конфедерация на труда, Маурицио Ландини, заяви:

          Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък

          По-голямата част от страната не подкрепя правителствените мерки.“

          От своя страна вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини коментира, че железопътните услуги са засегнати в ограничена степен:

          „Данните са окуражаващи и смущенията са много ограничени.“

          Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка в знак на протест срещу проектобюджета за 2026 г., предложен от правителството, съобщава АНСА. Акцията доведе до сериозни смущения в училищната система и транспортния сектор.

          - Реклама -
          Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети

          В градовете Неапол и Милано метрото не работи, което допълнително утежни градския транспорт. Училищата в много региони останаха затворени, като най-силно засегнат се оказа район Лигурия.

          По време на демонстрация във Флоренция главният секретар на Общата италианска конфедерация на труда, Маурицио Ландини, заяви:

          Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък

          По-голямата част от страната не подкрепя правителствените мерки.“

          От своя страна вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини коментира, че железопътните услуги са засегнати в ограничена степен:

          „Данните са окуражаващи и смущенията са много ограничени.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Франция и Германия с поглед към българското правосъдие

          Пламена Ганева -
          В Съдебната палата се проведе среща между председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене...
          Общество

          ЕС въвежда такса от 3 евро за евтините онлайн пратки

          Пламена Ганева -
          Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, която ще влезе в сила от 1...
          Икономика

          „Рено“ спира споделените коли и намалява зарядните станции

          Пламена Ганева -
          Френският автомобилен производител „Рено“ прекратява услугите за споделено ползване на автомобили и значително свива инвестициите в инфраструктура за бързо зареждане, насочвайки капитала си към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions