Италия парализирана от обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка в знак на протест срещу проектобюджета за 2026 г., предложен от правителството, съобщава АНСА. Акцията доведе до сериозни смущения в училищната система и транспортния сектор.

- Реклама -

В градовете Неапол и Милано метрото не работи, което допълнително утежни градския транспорт. Училищата в много региони останаха затворени, като най-силно засегнат се оказа район Лигурия.

По време на демонстрация във Флоренция главният секретар на Общата италианска конфедерация на труда, Маурицио Ландини, заяви:

„По-голямата част от страната не подкрепя правителствените мерки.“

От своя страна вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини коментира, че железопътните услуги са засегнати в ограничена степен: